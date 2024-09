Yellowstone-skaperen Taylor Sheridans neste Paramount+-serie handler om en oljemann fra Texas

En av de mest ikoniske og tidløse prestasjonene som noen gang er sett på film, er Daniel Day Lewis' briljante prestasjon som Daniel Plainview i There Will be Blood. Hvis du, som mange andre, likte den prestasjonen og har ønsket deg mer oljemanndrama, har Yellowstone -skaperen Taylor Sheridan noe i vente.

Den samme personen som også skapte Mayor of Kingstown, Tulsa King, 1883, 1923, og Lioness for Paramount+ er nå også klar med en ny serie som heter Landman. Billy Bob Thornton spiller hovedrollen som en oljemann som er ute etter å tjene en formue i boomtowns i Vest-Texas.

Landman Serien har også Jon Hamm og Ali Larter i hovedrollene, og vil debutere på Paramount+ den 17. november 2024. Sjekk ut traileren for serien nedenfor.