Yellowstone-stjernen har fortsatt ingen anelse om hva som skjer med de siste episodene

Hvis du har ventet i spenning på de siste episodene av Yellowstone, som skal sendes på slutten av året, bør du nok begynne å forberede deg på å vente litt lenger.

En av stjernene i dramaserien, Lainey Wilson, har nemlig avslørt at hun fortsatt ikke vet hva som skal skje under innspillingen av de siste episodene. I en samtale med Fox News uttalte Wilson :

"Jeg venter fortsatt på å finne ut hva som skjer med Yellowstone. Jeg har absolutt ingen anelse. Jeg snakket med [seriens hovedrolleinnehaver] Kelly Reilly her om dagen, og vi får se hva som skjer. Når de ringer oss - så er vi der."

Selv om Wilson bare spiller en mindre rolle i serien, tyder det faktum at hun direkte nevner hovedrolleinnehaver Kelly Reilly ved navn, på at det ikke finnes noen konkret plan for å få ferdig de siste episodene av serien. Det er unødvendig å si at lanseringen i slutten av 2024 virker mindre og mindre sannsynlig.