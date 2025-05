Yooka-Laylee-utvikleren Playtonic sier opp ansatte

HQ

Yooka-Laylee-utvikleren Playtonic har permittert en rekke av sine ansatte. Yooka-Laylee får en remaster i år, men til tross for at det fortsatt er begeistring fra fansen rundt IP-en ser det ut til at det ikke er nok til å hindre permitteringer fra å finne sted.

"Det har vært en veldig tøff tid hos Playtonic i det siste på en arbeidsplass som vanligvis er så morsom," skrev Matt Griffin, lyddesigner hos Playtonic på LinkedIn (via Insider Gaming). "Permitteringer ser ut til å være en del av bransjen nå, uansett hvor du er, men det gjør det ikke noe lettere."

I Griffins innlegg lenker han til profilene til 14 Playtonic-medarbeidere som er på utkikk etter jobb. Noen tidligere ansatte har også gjort det klart at de har blitt permittert på sosiale medier.