Yooka-Laylee blir brettspill

Yooka-Laylee, en fargerik platformer skapt av Rare-veteraner, blir snart med på den stadig voksende listen over spill som mottar brettspilladapsjoner. Det kortbaserte spillet, som kan kjøpes allerede fra og med 29. juni, er blitt en realitet på grunn av et samarbeid mellom Limited Run Games og Game Decks.

Ifølge produktoppføringen på Game Decks' hjemmeside, er spillet for 2-4 spillere, og det er mulighet for å involvere enda flere spillere om man kjøper flere Game Decks. Målet ser ut til å være å samle flest Pagies på slutten av spillet, og det er mange power-ups du kan få for å hjelpe deg med dette.

Spillet får en spesialutgave som skal inkludere et nytt soundtrack med 10 nye sanger designet for spillet. Dette soundtracket heter Yooka-Laylee Capital B-Sides, og for øyeblikket ser det ikke ut til at dette går an å kjøpes separat.

Takk, IGN