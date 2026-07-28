Yoshi-P mener at en nyversjon av « Final Fantasy VI vil kreve «fire deler, eller kanskje til og med fem

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Det er helt naturlig at fans lurer på hva Square Enix vil gjøre videre når de avslutter sin tredelte nyutgivelse av Final Fantasy VII i 2027, når Final Fantasy VII: Revelation kommer ut. Noen har presset på for en nyutgivelse av Final Fantasy VIII, andre for Final Fantasy VI, men uansett hvilket spill det dreier seg om, er det et gjennomgående tema at disse titlene er ganske enorme, og å lage en nyutgivelse av dem på samme nivå som Final Fantasy VII ville være et enormt prosjekt.

Faktisk ga Naoki «Yoshi-P» Yoshida nylig sin mening om saken under Final Fantasy XIV Fan Festival i Berlin (takk, VGC), og forklarte at selv om han ikke jobber med en nyinnspilling av Final Fantasy VI, kan en nyinnspilling av en slik tittel kreve fire eller til og med fem deler.

«Se på Final Fantasy VI. Det er et utrolig stort spill. Omfanget er rett og slett enormt, og det samme gjelder andre titler som Final Fantasy VIII og Final Fantasy IX. Så nå som dere jobber med Final Fantasy VII: Remake-serien, forstår jeg selvfølgelig at folk vil be om nyinnspillinger av andre titler, men hvis vi skulle lage nyinnspillinger av de andre titlene, ville vi sannsynligvis ende opp med å måtte gi dem ut i fire deler, eller kanskje til og med fem deler.»

Yoshi-P forklarte også det ofte uuttalte elementet som disse nyinnspillingene krever, nemlig å beholde det samme teamet for hvert kapittel for å sikre at den samme kreative visjonen og kvaliteten opprettholdes. Han påpekte at for Final Fantasy VII: Remake hadde det samme teamet jobbet sammen i 10 år, noe som er en ekstraordinær bragd, og bemerket at det samme må skje med andre remakes senere, kanskje slike som tar enda lenger tid å fullføre, «Jeg kan ikke bare sitte her og si ‘ja, ja, jeg skal lage en ny versjon av 6’, for det er ikke helt så enkelt.»