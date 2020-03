Yoshinori Kitase vil gjerne lage en remake av Final Fantasy V

Den 10. april er det premieredag for Final Fantasy VII: Remake, som slippes til PlayStation 4. Det er dog bare første episode av et ukjent antall planlagte, men hva skjer etter det? Kommer det noen flere remakes, og i så fall hvilket spill da?

Nettopp det sørget vi for å spørre produsenten Yoshinori Kitase om i sammenheng med en presentasjon av Final Fantasy VII: Remake, forutsatt at han fikk samme mengder ressurser som med syverens remake. Han svarte leende:

"Ok, so first of all, you have to promise you're not going to write an article saying Square Enix is remaking Final Fantasy something, something... It's just a purely personal opinion, just so you understand that. With that caveat in place, the first Final Fantasy that I worked on myself was Final Fantasy V, that hasn't been remade with the more realistic kind of approach yet, so I think it might be quite interesting to do a FF5 remake someday."

Hvilket Final Fantasy-spill synes du burde få samme behandling som VII?