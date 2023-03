You har blitt fornyet for en femte og siste sesong

HQ

You avsluttet nylig sin fjerde sesong på Netflix tidligere i mars, og etter at dette kom og tilsynelatende gikk veldig bra med fansen, har strømmetjenesten allerede bekreftet at stalker-dramaserien kommer tilbake for en femte og siste sesong.

Som nevnt av Netflix på Twitter, blir vi fortalt at den femte sesongen kommer i 2024, selv om hva slags tidsramme Netflix har i tankene ikke er nevnt, noe som betyr at det kan planlegges for en tidligere premiere på året som sesong 4, eller i stedet en senere premiere i 2024, noe som gir skaperne, forfatterne, produsenter, skuespillere, redaktører og så videre den nødvendige tiden til å planlegge og avslutte den langvarige serien.