We Were Here Tomorrow

You kan nå spille en demo for We Were Here Tomorrow

En overraskende smakebit av spillet har kommet, i forbindelse med Triple-i Initiative Showcase.

Triple-i Initiative Showcase har vært stappfull av spennende kunngjøringer fra indie- og AA-bransjen, og en av disse er viet Total Mayhem Games' kommende puslespillserie for to spillere.

Under showet dukket We Were Here Tomorrow opp, med utvikleren til stede for å kunngjøre at en demo for det kommende spillet har blitt gjort tilgjengelig på PC via Steam. Fra og med øyeblikket kan du gå til Valves plattform for å få en smakebit av den etterlengtede tittelen, som vil lanseres i sin helhet på PC, PS5 og Xbox Series X / S en gang senere i 2026.

Det er en fangst med denne demoen, da den ikke vil være evig tilgjengelig. Fans vil få en uke til å prøve spillet før demoen blir tatt ned for å sikre at overraskelser blir uberørt før den fullstendige lanseringen senere.

Når det gjelder hva denne demoen vil tilby, blir vi fortalt i en pressemelding at den vil gi "en første spillbar sniktitt på spillets nye retro-fremtidsinnstilling, en nostalgisk tilbakevending til franchisens signatur kooperativ puslespilløsning, og en tilgjengelig introduksjon for nykommere til serien."

For å få en sniktitt på hva som er i vente, sjekk ut den nyeste spilltraileren for We Were Here Tomorrow nedenfor.

