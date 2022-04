YouTube bringer reklamer til Shorts

HQ

Takket være TikToks gigantiske globale suksess, begynte en rekke andre plattformer plutselig å oppdatere utvalget slik at de også kunne tilby et forkortet format for lettere fordøyelig innhold.

YouTubes "Shorts" har faktisk vært en stor suksess, så vellykket at det er rundt 30 milliarder unike visninger hver eneste dag på den delen av plattformen.

Men nå må de som ser Shorts også se reklame i ny og ne, dersom de ikke har Premium-abonnement. Via Bloomberg opplyses det nemlig at Google planlegger å introdusere reklamer til Shorts, men nøyaktig hvordan er ennå ikke kjent.

CBO Philipp Schindler sier imidlertid at de er "encouraged by initial advertiser feedback and results."

Bruker du selv Shorts?