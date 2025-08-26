YouTube brukte i hemmelighet AI til å redigere shortsinnhold

HQ

Selv om vi kanskje en gang i tiden så på internett som et sted med total frihet, har nettstedseiere de siste årene minnet oss på hvor makten egentlig ligger. Fra informasjonskapsler til aldersverifisering og nå AI-utjevning av videoer - vi befinner oss på en annen type internett nå, noe YouTubes siste forsøk på å "forbedre" videoer viser.

Som BBC har fanget opp, har YouTube redigert folks videoer ved hjelp av kunstig intelligens. Det vil skjerpe og glatte ut hud, samt endre visse funksjoner som ører. YouTube hevder at dette er en funksjon som testes på Shorts for å forbedre klarheten, men brukerne er ikke særlig fornøyde.

Teorien er at disse "forbedringene" gjøres for å viske ut skillet mellom AI-generert og brukergenerert innhold, slik at det snart blir vanskelig for folk å se forskjell på de to. Akkurat nå tilbyr YouTube heller ikke et alternativ for folk å velge bort disse AI-redigeringene, noe som bare gir ytterligere drivstoff til flammene.

Dette er en annonse: