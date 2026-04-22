YouTube demper nå push-varsler fra kanaler du ikke har vært engasjert i den siste måneden

Hvis du abonnerer på mange forskjellige YouTube-kanaler, kan det være litt av et rot å gå gjennom alle varslene dine. I det siste har antallet varsler plutselig sunket betraktelig.

Ifølge Engadget har Google begynt å dempe push-varsler fra skapere som du ikke har engasjert deg med den siste måneden. Tanken er at hvis en seer kontinuerlig mottar varsler om innhold de ikke engasjerer seg i, kan dette til slutt føre til at brukeren deaktiverer YouTube-varsler helt.

Varsler fra kanaler du ikke har engasjert deg i den siste måneden, vil fortsatt være tilgjengelige i YouTube-appen i innboksen din, som er det lille klokkeikonet øverst til høyre. YouTube har også uttalt at "kanaler som laster opp sjelden, vil ikke få varslene sine påvirket".

Det er fortsatt én ting som er litt usikkert. Vil YouTube automatisk starte relaterte push-varsler på nytt når brukeren bestemmer seg for å engasjere seg med disse kanalene igjen i fremtiden? La oss håpe at de vil gjøre det.