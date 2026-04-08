Youtube dobler reklamer med 90-sekunders klipp som ikke kan hoppes over

Annonser fortsetter å oversvømme YouTube, og ifølge rapporter fra ulike kilder har selskapet nå begynt å rulle ut 90-sekunders reklameklipp til gratis seere. Det som er enda verre, er at disse klippene ikke kan hoppes over. Ja, du leste riktig: nitti sekunder med påtvungne annonser.

Som du vet, pleide det å være mulig å i det minste klikke bort annonsen etter en kort stund, men det er ikke lenger tilfelle. I stedet tvinges du til å sitte der og stirre som om det var gammeldags lineær TV.

Dette er ikke første gang YouTube har testet grensene for hva brukerne er villige til å finne seg i, og i takt med at annonseblokkere blir vanligere, øker Google presset. De gjør rett og slett gratisversjonen så irriterende og ubrukelig at Premium-versjonen begynner å føles som en livredder.

Har du lagt merke til disse 90 sekunders reklameklippene?