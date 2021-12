Youtube feirer Minecraft sine 1 billion seere med kul video

HQ

Minecraft var ett av de første spillene som ble ekstremt populært på Youtube, og etter alle disse årene har Mojang sitt verdenskjente spill passert en ufattelig milepæl.

Youtube har offentliggjort en ny internettside og video som avslører at Minecraft-videoer har over en 1 billion seere på tjenesten. Om man slår sammen alt av Minecraft på Youtube har spillet altså blitt sett over 1,000,000,000,000 ganger. På internettsiden kan du blant annet se en oversikt over hvilke typer videoer som har vært mest populære disse 12 årene, de mest populære streamerne, mest sette videoene og mye mer. Musikkvideoen som feirer anledningen er også fylt med referanser til disse og mer, så er eller var du en Minecraft-spiller eller seer byr den mest sannsynlig på mange minner.

