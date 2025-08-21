YouTube-kanalene sikrer seg rettighetene til Bundesliga i Storbritannia og Irland

HQ

Bundesliga 2025/26 begynner denne helgen, og fans av tysk fotball i Storbritannia får nye muligheter til å se den live denne sesongen. Sky Sports er ikke den eneste kringkasteren: Nye partnere inkluderer Prime Video, BBC Sport og, overraskende nok, YouTube-kanaler, og det er første gang en toppfotball-liga gir rettighetene til en betydelig pakke med kamper til innholdsskapere, og går dermed bort fra tradisjonelle kringkastingsmodeller.

The Overlap (1,5 millioner abonnenter), med samarbeid med Gary Neville, Roy Keane og Ian Wright, vil vise 20 Bundesliga-kamper i 2025-26, og starter med sesongåpningen på fredag. That's Football med Mark Goldbridge som programleder (1,3 millioner abonnenter) vil også strømme 20 kamper direkte og gratis.

I tillegg til disse kanalene vil BBC Sports tilby alle fredagskamper gratis på BBCs nettsider og app, Sky Sports vil kun tilby "toppkampen" på lørdager kl. 17:30 BST, og Prime Video vil vise alle søndagskamper på pay-per-view-basis. Til og med den offisielle Bundesliga-kanalen vil strømme noen fredagskamper og noen Bundesliga 2-kamper.

For britiske seere er Bundesliga stedet å se deres kanskje største internasjonale stjerne, Harry Kane, samt den stigende stjernen Jobe Bellingham på Borussia Dortmund. Men de som er genuint interessert i tysk fotball, må nå planlegge på forhånd hvilken kringkaster og til og med hvilken plattform de kan se ukens kamp på...