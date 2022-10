YouTube øker prisene på Premium

HQ

Alt blir dyrere for oss forbrukere i disse dager og nå kan til og med YouTube legges til listen over prisøkninger dette mørke året. Det har nemlig kommet flere rapporter fra en rekke land om at plattformen har økt prisene. I blant annet USA, Canada, Storbritannia, New Zealand og Japan er det familiemodellen av abonnementet deres som har blitt dyrere. Dette er rapportert Android Police som hevder at prisøkningen i for eksempel USA og Canada er cirka på 55 kroner.

Noen markeder ser imidlertid ut til å ha blitt hardere rammet enn andre, og i Argentina utgjør økningen svimlende 290 prosent, fra tidligere 11 kroner til cirka 47 kroner. Om dette vil påvirke oss her til lands gjenstår å se, men for øyeblikket koster Premium fortsatt 119 kroner i måneden og familieabonnementet 179 kroner i måneden. YouTube hevder at dette er en nødvendig endring for å "fortsette å levere god service og funksjoner". Vi får rett og slett håpe at de nordiske landene unngår dette.