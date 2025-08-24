YouTube ser ut til å være interessert i å være vertskap for Oscar-utdelingen

HQ

Ifølge en ny rapport fra Bloomberg gjør YouTube et forsøk på å bli den neste verten for Oscar-utdelingen. Etter at ABC har vært hjemsted for prisutdelingen i USA i rundt fem tiår, kjemper ulike kringkastere om å sikre seg rettighetene til showet, med YouTube som den ene store overraskelsen.

Rapporten hevder at NBCUniversal, Netflix, Amazon, og CBS alle kjemper for å sikre seg rettighetene til Oscar-utdelingen, men det gjør også YouTube, som mange anser som en utenforstående og overraskende kandidat, spesielt siden direktesendinger først nylig har blitt et fast innslag på plattformen.

Det skal sies at bare fordi YouTube har kastet navnet sitt inn i ligningen, betyr ikke det at det vil bli den neste verten. Faktisk vil ABC fortsette å være vertskap for seremonien til minst 2028 uansett, på grunn av en pågående avtale som fortsatt kan forlenges. Når det gjelder hvorfor YouTube er en utfordrer, er det for tiden den mest sette videoplattformen rundt om i verden.