YouTube straffer Adblock-brukere med falske lasteskjermer

HQ

Det siste forsøket på å presse brukere til å betale for YouTube Premium rulles nå ut globalt - og denne gangen handler det om å straffe de som bruker annonseblokkere ved å bevisst bremse ned videoavspillingen. I stedet for å vise annonser, legger YouTube nå inn en kunstig forsinkelse: en svart skjerm og et popup-vindu som ber deg om å deaktivere annonseblokkeringen din, komplett med en lenke til en supportside som foreslår at du enten hvitelister YouTube eller bare skaffer deg Premium.

Tidligere brukte YouTube advarsler eller direkte blokkering av videoer. Nå prøver de noe som uten tvil er mer irriterende: du klikker på en video, og i stedet for å se den, blir du sittende og stirre på en tom skjerm i like lang tid som en vanlig annonse ville ha kjørt.

Så langt ser det ut til at taktikken er rettet mot brukere som tidligere er flagget for bruk av annonseblokkering. Folk på Reddit, Brave-nettleserbrukere og folk på både iOS/Mac og PC har rapportert om problemet. Det ser også ut til at YouTube blir smartere når det gjelder deteksjon - selv uBlock Origin Lite er ikke trygt lenger. Dette handler ikke bare om nettleserutvidelser lenger; det er også knyttet til brukerkontoer.

Hvis du vil ha reklamefri visning, er det egentlig bare to alternativer igjen: hvitelist YouTube i annonseblokkeren din, eller host opp pengene for Premium. Ellers er sjansen stor for at du vil bli rammet av disse stadig mer aggressive "straffemetodene" før eller senere.

Betaler du for YouTube? Eller er du bare helt likegyldig?