YouTube tar et oppgjør med "AI-spam"-epidemien

Lista heves på YouTube, og det er ærlig talt på tide. AI-spam har, som mange sikkert har lagt merke til, blitt litt av en pest. Folk er lei av masseprodusert innhold med monotone stemmer, resirkulerte maler og sjelløse stillbilder.

For å demme opp for flommen av autogenerert søppel, intetsigende, knapt menneskelig klingende innhold, strammer Google nå inn reglene for partnerprogrammet sitt fra og med 15. juli. Dette grepet vil gjøre det så godt som umulig for disse kanalene å tjene penger på sine såkalte "kreasjoner". I hvert fall ikke gjennom Google.

Dette handler ikke om å sensurere reaksjonsvideoer (dessverre) eller klippkompilasjoner. Disse formatene blir værende. Det YouTube retter seg mot, er det verste av det verste: AI-fortalt spam over autogenererte bilder. Kommunikasjonssjef Rene Ritchie beskriver endringen som en "mindre justering", men målet er helt klart å forbedre brukeropplevelsen på en stor måte.

Oppdateringen gir også YouTube mer makt til å rydde opp i haugene med AI-innhold med lav innsats, som det finnes altfor mye av. I det lange løp bør det bidra til å gjenopprette litt av troverdigheten til plattformen. Alt i alt er det et lite skritt i riktig retning.

Er du lei av all AI-spam på YouTube? Og hva synes du om at plattformen endelig slår ned på det?