YouTube tilbyr nå 1080p premium, HD, men med høyere bithastighet

Å abonnere på YouTube og betale for noe som mange mener burde være gratis, har blitt litt av en stående vits på nettet. Merkelig, tenker du kanskje, men med tanke på at du slipper reklame og får tilgang til musikktjenesten deres, er det en overbevisende tjeneste for mange. Men nå er det altså enda en grunn til å betale for YouTube når tjenesten lanserer det de har kalt "1080p premium". Dette er Full HD, men med høyere bithastighet, som har vært tilgjengelig for iOS-brukere siden april, men som nå også er lansert for nettversjonen.

Nøyaktig hvor stor forskjellen er, er opp til hver enkelt å avgjøre, og (så vidt vi kan se) har Google ennå ikke bestemt seg for å publisere noen eksakte tall. Funksjonen er heller ikke tilgjengelig på alle videoer. Men vi sier ikke nei til bedre lyd- og bildekvalitet, det er helt sikkert.

Abonnerer du på YouTube, og hva synes du om 1080p premium?

Takk, The Verge.