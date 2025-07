YouTube tillater nå "sterke banning" i løpet av de første syv sekundene av en video

HQ

Velkommen tilbake, Vine. YouTube har endret sine reklamevennlige retningslinjer for banning, og tillater nå brukere å tjene penger på videoene sine hvis de bruker sterke banningsord. Tidligere ville bruk av sterke banning gjentatte ganger og i løpet av de første syv sekundene av en video resultere i begrensede annonser på den videoen.

Moderat banning har alltid vært tillatt, men nå skal du kunne drysse inn de grovere ordene dine gjennom en video og i starten uten å ofre annonseinntektene som skaper. Som forklart i en ny YouTube-oppdatering fra Creator Insider, ble endringen rundt syv sekunder opprinnelig gjort for at annonsører skulle kunne distansere innholdet sitt fra banningen.

Moderat banning inkluderer ord som bitch, mens sterkere banning inkluderer ord som fuck. Den snille, skjeggete YouTube-mannen ga ikke flere detaljer, men du kan forestille deg hva annet som kommer inn under sterke banning med dette eksempelet.

Noen skapere er imidlertid ikke helt overbevist. "Denne 7-sekundersregelen føles som røyk og speil. YouTubes retningslinjer er uklare og tydeligvis fortsatt utsatt for sensur," skriver brukeren jenniferolls. Noen skapere virker imidlertid stort sett fornøyde med endringen. "Dette gjør det betydelig enklere å redigere kortfilmer. Jeg kan ikke tro at jeg faktisk har opplevd en YouTube-oppdatering som har vært til fordel for meg og ikke forringet min opplevelse av å laste opp her. Endelig kan jeg si takk," sier NetWinder.