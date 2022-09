Youtuber har fått tak i et PS5-devkit

HQ

Vi fikk se mange bilder av PlayStation 5-devkits før Sony avslørte det endelige designet til konsollen, og siden den gang har vi bare hørt utviklere snakke om dem. Men en YouTube-bruker ved navn Macho Nacho Network har fått tak i et fungerende PS5-devkit, og i en ny video viser han frem den beryktede maskinen.

Nå kan du endelig se nøyaktig hvordan dette devkittet ser ut og hva det kan gjøre. I beskrivelsen står det:

"I'll be taking the FIRST up close look at Sony's Playstation 5 Dev Kit! Until now, we've only seen pictures, but that's about to change. There is definitely a lot of mystery that surround the PS5 DevKit, so let's shed some light on the device and see what secrets it holds."

Se videoen nedenfor.