YouTube-sjef Susan Wojcicki går av

HQ

YouTube-sjef og ledende medlem i morselskapet Alphabet, Susan Wojcicki, tar et skritt tilbake fra sine plikter.

I en melding som sirkulerte til YouTube-ansatte i morges reflekterte hun over tiden sin med Alphabet, YouTube, og over planer for hennes personlige fremtid og fremtiden for selskapet.

Wojcicki sa: "Jeg tok på meg hver utfordring som kom min vei fordi den hadde et oppdrag som var til nytte for så mange menneskers liv rundt om i verden: å finne informasjon, fortelle historier og støtte skapere, kunstnere og små bedrifter.

Jeg er så stolt av alt vi har fått til. Det har vært spennende, meningsfylt og altoppslukende.

I dag, etter nesten 25 år her, har jeg bestemt meg for å tre tilbake fra rollen min som leder av YouTube og starte et nytt kapittel med fokus på familien, helsen og personlige prosjekter jeg brenner for."

Hun bekreftet i kunngjøringen at Neal Mohan vil bli den nye SVP og leder av YouTube etter en kort overgangsperiode assistert av Wojcicki, og var ekstremt rosende om utnevnelsen:

"Han har en fantastisk sans for vårt produkt, vår virksomhet, våre skaper- og brukerfellesskap og våre ansatte.

Neal vil være en fantastisk leder for YouTube."

Avslutningsvis sa hun: "For alle YouTubers jeg har hatt privilegiet å jobbe med, dere har gjort så mye for å gjøre denne plattformen bedre gjennom årene.

Dere skapte den største kreative økonomien verden noensinne har sett, muliggjorde helt nye former for kunst og historiefortelling, og støttet millioner av skapere og kunstnere for å nå nye målgrupper.

Det har vært et absolutt privilegium å være en del av det, og jeg er spent på hva som kommer."

Wojcicki vil bruke sin erfaring fra Alphabets selskaper for å gi en mer avrundet rådgivende rolle i hele bedriften.