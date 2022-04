Ys VIII: Lacrimosa of Dana kommer til PlayStation 5

Ys VIII: Lacrimosa of Dana ble opprinnelig sluppet som PlayStation Vita-spill i Japan i 2016, men har siden kommet til flere plattformer, og nå er det tid for å legge til...

Er alle gode ting tre? Det får vi da virkelig håpe, for etter to utsettelser på kort varsel sier utviklerne i Nihon Falcom Corporation nå at PC-utgaven av Ys VIII:...

Ys VIII: Lacrimosa of Dana kommer til PC i april

den 7 mars 2018 klokken 07:27 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Etter to utsettelser på kort varsel lover utviklerne hos Nihon Falcom Corporation at de nå er trygge på at PC-utgaven av Ys VIII: Lacrimosa of Dana er klar for lansering....