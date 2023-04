Ytelse møter et lett kabinett med Keychrons M3 trådløse mus

HQ

Hvis du har søkt etter en ny spillmus å oppdatere oppsettet ditt med kan vi ha løsningen for deg. For i den nyeste episoden av Quick Look har vi rettet oppmerksomheten mot Keychrons trådløse M3-mus, en enhet som har som mål å levere høy ytelse, samtidig som den har en virkelig lett kropp som gjør den ideell for spill, arbeid og reiser.

For å se hvordan Keychron M3 Wireless utvikler seg i praksis kan du se Magnus' video under.