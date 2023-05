Ytterligere to Deadpool-karakterer vender tilbake for Deadpool 3

HQ

Da Deadpool 3 ble bekreftet som en skikkelig Marvel Cinematic Universe film, var det bare Ryan Reynolds og Hugh Jackman som ble bekreftet for filmen, som tittelkarakteren og Wolverine. Men i løpet av de siste ukene har vi sett tonnevis av casting-tillegg til filmen, hvorav mange er tilbakevendende ansikter.

Nå, for å legge til denne nyheten, har Deadline rapportert at både Brianna Hildebrand og Shioli Kutsuna kommer tilbake for den tredje filmen, og at de vil gjenta sine roller som henholdsvis Negasonic Teenage Warhead og Yukio.

Gode nyheter for fans av X-Force, ettersom teamet stort sett er samlet igjen. Alt som er igjen er Zazie Beets' Domino og Josh Brolins Cable, selv om sistnevnte kan føre til noen komplikasjoner med MCU-tidslinjen med Brolin som også er Thanos.