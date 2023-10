Yu-Gi-Oh-spiller klarte å utføre det mest ikoniske trekket fra serien i en turnering

HQ

Året er 2002. Det originale Yu-Gi-Oh-settet, Legend of Blue Eyes White Dragon, har nettopp blitt utgitt. Du har det mest overmektige kortet i spillet. Exodia, The Forbidden, en umiddelbar gevinst hvis du samler alle delene.

I 2023 er Exodia ikke på langt nær like farlig. Kort kan nå fjerne deler av kortstokken din, noe som gjør det vanskeligere å få kombinasjonen online. Men i en turnering nylig skrev proffspilleren Jeffrey Leonard seg inn i spillets historie etter å ha vunnet en turnering med en one-turn-kill-kortstokk og satt sammen Exodia ikke bare én, men to ganger i finalen over tre kamper.

Selv Leonards motstander kunne ikke la være å delta i moroa da kortene ble satt sammen. Publikum ropte "one more piece" mens Leonard satte sammen vinnerstrategien sin. Kommentatorene kanaliserte sin indre Yugi Moto da de så Exodia i all sin prakt, og uttalte stolt "Exodia, utslett!" .

Du kan sjekke ut kampen nedenfor og se denne biten av spillhistorien. Det er kanskje ikke en populær strategi i moderne Yu-Gi-Oh, men Exodia kan fortsatt slå hardt i 2023.