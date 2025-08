Yuke's har kjøpt Aquaplus for rundt 5.3 millioner dollar

HQ

Du hadde sannsynligvis ikke denne på bingobordet ditt i 2025. Yuke's, utvikleren kjent for brytespill som WWE 2K19 (og de tidligere oppføringene) og AEW: Fight Forever, har kjøpt det japanske studioet kjent som Aquaplus, et team med erfaring med å lage visuelle romanspill.

I en avtale verdsatt til 783,5 millioner yen, som tilsvarer rundt 5,3 millioner dollar, vil oppkjøpet føre til at både Aquaplus og datterselskapet Fixrecords Co. blir en del av Yuke's, og konsolideringen skal være fullført i september 2025.

I kunngjøringsdokumentet forklares følgende om denne avtalen :

"Gjennom denne aksjeoverføringen har det blitt besluttet å gå videre med transaksjonen basert på forventningen om at det å gjøre Aquaplus, som har styrker innen produksjon av spillscenarioer, til et datterselskap av Yuke's, som er høyt ansett for sine teknologiske evner og planleggingskompetanse innen utvikling av spillprogramvare, vil skape synergier som forbedrer innholdskapasiteten til begge selskapene. Som et resultat forventes dette å bidra til å øke begge selskapenes selskapsverdi."

Det er uklart hvordan dette oppkjøpet vil gagne Yuke's i det lange løp, men utvikleren har to spill som kommer ut bare i oktober. Begge lanseres 23. oktober, hvorav det ene er Double Dragon Revive for utgiveren Arc System Works, og det andre er Full Metal Schoolgirl for D3Publisher.