Yuri Lowenthal tror ikke at Peter Parker er borte for godt etter Marvel's Spider-Man 2

Spoileradvarsel for slutten av Marvel's Spider-Man 2 .

På slutten av Insomniacs nettslyngende oppfølger ser det ut til at Peter Parker kan komme til å legge fra seg nettskytterne og spandexen for godt, ettersom Miles Morales ser ut til å ta over som New Yorks eneste Spider-Man.

I en samtale med Variety sier Peter Parkers stemmeskuespiller Yuri Lowenthal at han ikke tror at dette er en permanent pensjonisttilværelse. "Det har vært noen kommentarer i det siste som ble plukket opp for å antyde at Peter er ute og Miles er inne", sa han. "Selv om jeg tror at Peter gjerne vil tro at han bare kan slå av og ikke være Spider-Man lenger og leve et helt normalt liv, tror jeg ikke det er det som kommer til å skje nå."

"Jeg vet ikke - jeg har ikke lest noe manus ennå. De jobber sikkert fortsatt med det. Men jeg tror ikke det er det siste vi kommer til å se til Peter. Jeg synes det er en kul avslutning. Det er en kul forandring for ham. Jeg tror han stoler 100 % på Miles. Miles har virkelig steppet opp, og han tenker: "Å, kanskje jeg kan få en liten pause"."

Noen fans var irriterte over retningen slutten på det andre spillet tok. Noen mente det var i ond tro, mens andre lurte på hva som ville skje med Peter Parker hvis Insomniac ønsket å avrunde trilogien på en skikkelig måte. Det ser imidlertid ikke ut til at den originale Spider-Man blir borte lenge.