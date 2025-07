Yves Guillemot slår tilbake mot Stop Killing Games: "Ingenting varer evig"

HQ

Ubisofts toppsjef har uttalt seg om den pågående "Stop Killing Games"-kampanjen, et initiativ som krever at spillutviklere implementerer offline-moduser for titler som for øyeblikket er avhengige av en internettforbindelse eller aktive servere for å fungere.

Kampanjen har hatt stor suksess og har samlet over én million underskrifter, noe som offisielt kvalifiserer den som et europeisk innbyggerinitiativ. Kjernekravet er at spill som er kjøpt, skal kunne spilles også etter at serverne er stengt.

Dette temaet kom opp under Ubisofts generalforsamling nylig, der en aksjonær stilte Guillemot direkte spørsmål om den kontroversielle nedstengningen av The Crew i mars i fjor, noe som i praksis utløste hele bevegelsen.

Guillemots svar? Han forsvarte selskapets handlinger som fornuftige, og hevdet at alle nettspill får sterk støtte gjennom hele sin levetid, men at alt til syvende og sist må få en slutt. Hans eksakte ord :

"Støtte for alle spill kan ikke vare evig."

Han påpekte også at Ubisoft gir spillerne 30 dagers varsel før de stenger ned en tjeneste, noe han hevder er i tråd med bransjenormer. Guillemot understreket at Ubisoft ser på spill som tjenester, ikke permanente produkter, og la til at de jobber med offline-moduser for The Crew 2 og Motorfest.

Når det gjelder Stop Killing Games-initiativet, har flere politikere - deriblant Europaparlamentets visepresident Nicolae Ștefănuță - uttrykt sin støtte og hevdet at "spillet tilhører kjøperen, ikke selskapet". Samtidig har lobbygruppen Video Games Europe uttrykt bekymring for økende utviklingskostnader og potensielle juridiske komplikasjoner.

Hva mener du om dette? Bør spill betraktes som tjenester, eller som varige produkter når de først er kjøpt?