Zach Cregger sier at hans Resident Evil-film ikke vil være helt nøyaktig med historien til spillene

Vanligvis, når fans ser et stykke media tilpasset til en film eller TV-serie, er det viktigste de ser etter nøyaktighet. Får det nye dem til å føle de samme følelsene som det gamle gjorde? Filmatiseringer som dropper temaer og øyeblikk fra kildematerialet kan ofte høste mye kritikk, men ikke alle ønsker bare å gjenfortelle den samme historien.

Zach Cregger, regissør av Barbarian og den kommende Weapons, snakket nylig med SFX Magazine (takk, Bloody Disgusting), hvor han fortalte om sin Resident Evil film. Som den neste filmen på Creggers liste etter Weapons, får han mer av en idé om hvordan denne filmatiseringen vil se ut.

"Jeg er en gigantisk Resident Evil spillfan. Jeg har spilt dem alle. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har spilt [RE4] om og om igjen. Jeg bare elsker det", sier Cregger. "Jeg prøver definitivt ikke å være helt lydig mot historien i spillene. Jeg prøver å fortelle en historie som føles autentisk i forhold til opplevelsen du får når du spiller spillene."

"Jeg tror ikke jeg bryter noen store regler, men jeg er også klar over at uansett hva jeg gjør, kommer folk til å være ute etter meg på nettet. Så alt jeg ønsker å gjøre er å lage en virkelig god film og fortelle en historie som er overbevisende," fortsetter Cregger. "Jeg vil også si at jeg aldri har sett en lignende film."

Zach Creggers film Resident Evil kommer på kino den 18. september 2026.