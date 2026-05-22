Zach Cregger svarer på kritikken mot Resident Evil-filmen

HQ

Zach Cregger har adressert kritikk av sin kommende Resident Evil film, da noen fans synes den ikke akkurat gjenspeiler opplevelsen av spillene slik de hadde håpet. Cregger's film delte nylig sin første trailer, hvor han opplevde det han kaller en "delt" reaksjon for første gang.

"Jeg har det veldig bra med den. Jeg liker filmen veldig godt," sa Cregger til skrekkregissørkollega Curry Barker for Interview Magazine. Det er tydelig fra uttalelsen hans at Cregger ikke har fått selvtilliten for mye knust, selv om han tar opp hatet på nettet.

"Det har vært en vill uke siden teaseren kom ut for å se den delte reaksjonen på nettet. Det er så mange som tydeligvis virkelig vil ha videospillet, det vil si karakterene og historien fra videospillet, og alt som er annerledes enn det er virkelig ikke velkomment. Jeg var ikke klar over hvor lidenskapelig noen mennesker var opptatt av det," sier han.

Til tross for at det har vært noen tilbakeslag, er Resident Evil filmen fortsatt i hendene på en av skrekkens hotteste regissører akkurat nå. Etter Weapons er Cregger fortsatt en Hollywood-favoritt, og mange av oss er fascinert av hans unike tolkning av Resident Evil, selv om den ser markant annerledes ut enn spillene vi har spilt før.

Resident Evil kommer på kino 18. september.