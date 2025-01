Zach Cregger tar roret for en ny Resident Evil film basert på Resident Evil Zero.

Ryktet vi rapporterte tidligere denne uken er nå bekreftet av The Hollywood Reporter: Zach Cregger er satt til å tilpasse Resident Evil Zero, som vil være den neste store delen i franchisen etter den noe lunkne Welcome to Raccoon City. Cregger vil både skrive og regissere filmen, som vil bli co-produsert av Constantin Films og PlayStation Productions.

HQ

Kilder nær Cregger hevder at hans visjon for denne rebooten er å hedre seriens røtter og legge større vekt på skrekk snarere enn over-the-top action.

Nøyaktig hvem som skal distribuere filmen når den er ferdig, er fortsatt uklart, ettersom det for tiden pågår en budkrig mellom flere store aktører, inkludert Warner og Netflix.

Er du spent på denne nye live-action-filmatiseringen?