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Resident Evil
Zach Creggers film « Resident Evil er mye kortere enn forventet
Med en spilletid på 95 minutter er den til og med kortere enn Paul W.S. Anderson og Milla Jovovichs « Resident Evil-film fra 2002, som varte i 100 minutter.
Som du sikkert vet, jobber Zach Cregger (Barbarian, Weapons) for tiden med en Resident Evil film som ser ut til å gi et litt annet perspektiv på Capcoms elskede skrekkunivers. Vi vet allerede at filmen ikke vil være basert på noe spill eller kjente figurer, og den første traileren (nedenfor) ble ganske godt mottatt.
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Nå har vi fått litt mer informasjon etter at den amerikanske kinokjeden AMC la ut en billettside for filmen – og takket være det vet vi nå at det er en uventet kort film. Spilletiden er én time og 35 minutter, så selv om du har en svak blære, kan du lett unne deg den største brusflasken til denne forhåpentligvis spennende opplevelsen.