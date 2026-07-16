Zach Creggers film « Resident Evil er mye kortere enn forventet

Som du sikkert vet, jobber Zach Cregger (Barbarian, Weapons) for tiden med en Resident Evil film som ser ut til å gi et litt annet perspektiv på Capcoms elskede skrekkunivers. Vi vet allerede at filmen ikke vil være basert på noe spill eller kjente figurer, og den første traileren (nedenfor) ble ganske godt mottatt.

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Nå har vi fått litt mer informasjon etter at den amerikanske kinokjeden AMC la ut en billettside for filmen – og takket være det vet vi nå at det er en uventet kort film. Spilletiden er én time og 35 minutter, så selv om du har en svak blære, kan du lett unne deg den største brusflasken til denne forhåpentligvis spennende opplevelsen.