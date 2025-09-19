Zach Cregger's Resident Evil film er "helt original", vil ikke inneholde fan-favoritt karakter

Bør filmatiseringer alltid holde seg til kildematerialet, eller bør de gå sine egne veier? Spesielt når det gjelder dataspillfilmatiseringer har vi sett en rekke svar på dette spørsmålet, med varierende grad av suksess. Fallout følger ikke historien i et Fallout-spill, mens The Last of Us er så tett knyttet til spillets historie at du kan spille det om igjen og stort sett få den samme opplevelsen.

Zach Creggers Resident Evil film dropper spillhistoriene, samtidig som filmen foregår i den samme verdenen. "Det er en helt original historie", sier Cregger til Entertainment Weekly. "Når du ser den, vil du tenke: 'Dette er veldig Zach. Det er bare [at] det foregår i Resident Evil -verdenen. Jeg tror ikke fans av spillene kommer til å bli skuffet."

Cregger vil heller ikke at vi skal forvente Leon Kennedy i filmen. "Jeg kommer ikke til å stjele Leon og sette ham inn i en original historie. Jeg tror det ville være overmodig. Men jeg respekterer spillene nok til at jeg vil fortelle en Resident Evil -historie i Resident Evil -kanonen som fortsatt lar alt de elsker fra spillene være intakt, hvis du skjønner hva jeg mener?"

Cregger's Resident Evil adaptasjon vil fortsatt ha mange mennesker begeistret, selv om den ikke bringer spillets historier til liv. Etter skrekkfilmene Weapons og Barbarian er Zach Cregger en av de mest omtalte regissørene i Hollywood akkurat nå, og alles øyne er rettet mot hans neste store prosjekt.