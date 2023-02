Zach Galifianakis blir med Lilo & Stitch nyinnspilling

Hawaii-sagaen Lilo & Stitch er den siste Disney-tegneserieklassikeren som får en live-action-makeover, og nå har Disney begynt å kaste skuespillere for alle rollene. The Wrap rapporterer nå at The Hangover-stjernen Zach Galifianakis har signert for rollen som Pleakley, det enøyde romvesenet som opprinnelig ble spilt av Kevin McDonald i originalen fra 2002.

Den Oscar-nominerte regissøren Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On) skal regissere, og erstatter Jon M. Chu, som droppet ut i 2020. Det er uklart på dette tidspunktet om Mike Van Waes manus vil bli beholdt, og det er ingen utgivelsesdato ennå.

Hvor interessert er du i en live-action-versjon av Lilo & Stitch?