Zack Snyder begynner å gå lei av tegneseriefilmer

En stund var det vanskelig å skille Zack Snyder fra superheltsjangeren. Det var han som banet vei for det gamle DCEU med Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice og Justice League.

Nå sier han til The Atlantic at han stort sett er ferdig med sjangeren. Han sier at han deler trettheten av superheltfilmer og at de befinner seg i en "blindvei nå." Han mener også at det er utrolig vanskelig å finne en superheltfilm som ikke prøver å franchise seg selv, og sier "ingen tror at de skal se en enestående superheltfilm."

Det virker som om Snyder er ute etter å lage sitt eget sci-fi-epos, nå som han er ferdig med superhelter. Vi har allerede sett utgivelsen av Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, og Part Two: The Scargiver har premiere 19. april.