Zack Snyder elsker litt Fortnite

Vanligvis er det barna som strømmer til Fortnite i stedet for foreldrene, men for familien Snyder er det faktisk omvendt. I en samtale med IGN under Gamescom fortalte Zack Snyder, som nylig presenterte en trailer for sin kommende film Rebel Moon, om hvordan han liker å spille, hvilket spill han liker best og hva som er hans hovedfigur i det spillet.

Nærmere bestemt avslører Snyder at Fortnite er det han liker aller best, og at han begynte å spille det sammen med sønnen, men siden sønnen aldri fikk noe forhold til Epic, spiller Zack det nå alene.

"Sønnen min og jeg begynte å spille Fortnite. Jeg ville spille det sammen med ham, men han likte det ikke, så da endte jeg opp med å spille det alene. Jeg gikk ned i et dårlig kaninhull med Fortnite i den forstand at jeg tok et ganske dypt dykk."

Snyder snakket også om hvilken rollefigur han pleier å spille og hvilken modus han pleier å velge, og la til at han bare spiller No Build og at han "var Meeseeks fra Rick and Morty".

