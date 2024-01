Zack Snyder er den første regissøren med sitt eget Netflix-profilikon

HQ

Alle vi som bruker Netflix, har et eller annet ikon knyttet til brukerprofilen vår. Jeg har et bilde av Eleven fra Stranger Things, mens de to barnas Netflix-profiler er prydet med et ikon av den dumme kyllingen Archibald.

Hvis du er en stor Zack Snyder-fan og elsket Netflix-filmene Army of the Dead og Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, er vi glade for å kunngjøre at gamle Zack er den første regissøren noensinne som blir udødeliggjort i form av et eget ikonbilde som du kan legge inn i bildevinduet på Netflix-profilen din.

Kommer du til å oppdatere profilbildet ditt til å inkludere en skjelende Zack?