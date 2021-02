Zack Snyder får ikke betalt for å lage den nye Justice League

Du ser på Annonser

Først og fremst er det viktig å slå fast at regissør og manusforfatter Zack Snyder fikk et budsjett til å lage sin versjon av Justice League. Dette betød at han kunne skyte noen få nye scener, forbedre diverse spesialteffekter og klippe filmen om med en masse materiale som Joss Whedon kuttet ut.

Men det betyr ikke at Zack Snyder selv går derfra med en feitere lommebok. Faktisk gjør han alt dette uten å få betalt for det. I en artikkel hos Vanity Fair forteller Snyder at han valgte å ikke få noen form for betaling:

"I'm not getting paid. I didn't want to be beholden to anyone, and it allowed me to keep my negotiating powers with these people pretty strong."

Du kan se den seneste traileren nedenfor. Filmen slippes den 18. mars på HBO Max og Nordic.