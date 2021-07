Zack Snyder jobber på oppfølger til Army of the Dead

Zach Snyders Army of the Dead fikk blandet kritisk mottakelse, men det kan den travle regissøren åpenbart leve med, da filmen er blitt en stor hit på Netflix hvor den er balnt de mest sette originalfilmene i tjenestens historie.

Det har Nteflix selvsagt lyst til å utnytte, og The Hollywood Reporter kan nå meddele at streaminggiganten har signert en toårig avtale med Snyders produksjonsselskap Stone Quarry Production, som inkluderer forkjøpsrett på selskapets kommende filmer. Disse filmene inkluderer den kommende science fiction-filmen Rebel Moon samt en oppfølger til Army of the Dead, som nå er på vei.

Snyder og hans produksjonsselskap utarbeider oppfølgeren til Army of the Dead i samarbeid med Shay Hatten, som var medforfatter på den originale filmen, men produksjonen vil først starte når Rebel Moon er ferdiginnspilt.

"My goal and hope are to bring as much quality content as I can and do it on a giant scale. Big projects and big movies," forteller Zack Snyder til The Hollywood Reporter.

Army of the Dead-universet utvides snart med forløperen Army of Thieves samt en anime-adapsjon basert på den populære filmen.