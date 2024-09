Zack Snyder om 300-serien: "Vi gjør oss bare klare til å kaste oss ut i det og begynne å jobbe med den"

Filmskaperen Zack Snyder har fortsatt nok å gjøre, selv til tross for de ganske dårlig mottatte Rebel Moon-filmene. Mens regissøren nylig debuterte med den animerte serien Twilight of the Gods på Netflix, vil han snart vende oppmerksomheten mot en annen serie, denne gangen 300 prequel-serien som lenge har vært under utvikling.

I et intervju med ComicBook nylig fortalte Snyder hvordan produksjonen av 300-serien skrider frem, og bemerket at den fremdeles er ganske tidlig og rå.

"Vi gjør oss bare klare til å dykke inn og begynne å jobbe med det. Det er kjempegøy, jeg elsker denne verdenen. Og selv i de innledende møtene vi har hatt, hvor vi har snakket om 'Hva om dette eller hint hadde skjedd', er det bare veldig gøy å tenke: 'Jøss, det er en rik standard. Den ligner på denne [Twilight of the Gods] på en merkelig måte. Det er mye som ligger til grunn."

Det antas at prequel-serien vil følge kong Leonidas før hendelsene i hovedfilmen, som handlet om hans berømte kamp mot den persiske hæren ledet av Xerxes I ved de varme portene i Thermopylene. Det er ennå ikke kjent hvem som skal overta Leonidas' plikter, men det virker usannsynlig at den nå betydelig eldre Gerard Butler vil komme tilbake for å spille en yngre versjon av sin tidligere rollefigur.

Ser du frem til 300 prequel-serien?