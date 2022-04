Zack Snyder's Justice League ble sett 2,2 millioner ganger i løpet av den første uka

HQ

Fansen tryglet og ba i årevis, helt til Warner til slutt gjorde det rette og bestemte seg for å gi ut Zack Snyder's Justice League, versjonen av Justice League som Snyder hadde sett for seg før han ble tvunget til å forlate prosjektet. Og det viser seg at det var en smart avgjørelse, som for eksempel avsløres via Deadline.

Som en sammenlikning for å vise hvor ekstremt bra The Batman har gjort det på HBO Max, bruker Warner Zack Snyder's Justice League som eksempel. Det viser seg at sistnevnte ble sett 2,2 millioner ganger allerede den første uka av husholdninger i USA alene (HBO Max var ikke tilgjengelig utenfor USA på dette tidspunktet), noe som må anses som utrolig bra. Batman ble sett av 4,1 millioner husstander i løpet av den første uka, som er en ny rekord for HBO Max.

Vi antar at med tall som disse og den nylige suksessen til Peacemaker, kan vi forvente at Warner vil øke fokuset på DC-prosjekter i fremtiden.