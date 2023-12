Zack Snyders Rebel Moon gjør det dårlig hos kritikerne

HQ

Zack Snyders Rebel Moon - Part One: A Child of Fire kom nylig på kino før lanseringsdatoen på Netflix, og det ser ut til at de første inntrykkene etterlater mye å ønske fra det nye sci-fi-eposet.

Selv om Rotten Tomatoes ikke er den beste måten å få en endelig mening om en film på er det akkurat nå et dårlig tegn for Rebel Moon, i hvert fall når det gjelder kritikerne. Med 44 anmeldelser ligger Rebel Moon - Part One: A Child of Fire på 23 %.

Mange kritikere har begrunnet sine vurderinger med overforbruk av troper og en manglende fortelling, men mange er fortsatt optimistiske med tanke på Snyders versjon, som snart kommer på kino. Det ser også ut til at publikum har mye moro med den første delen av Rebel Moon-sagaen, ettersom den ligger på 73 %.

