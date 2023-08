Zack Snyders Rebel Moon har fått en ny tittel.

HQ

Zack Snyders Rebel Moon filmer - både del 1 og 2 - har fått en liten navneendring. Det ser også ut til at den andre filmen kan få premiere i april 2024, bare noen måneder etter at den første filmen slippes på Netflix.

Ifølge en ny rapport fra What's on Netflix er den første filmen nå kjent som Rebel Moon Part 1: A Child of Fire, mens oppfølgeren heter Rebel Moon Part 2: The Scargiver. Det ser ut til at Snyder ønsker å gi sin egen romopera en seriøs tone, og det er til og med snakk om en tredje film, så det kan bli en trilogi.

Rebel Moon Del 1 kommer 22. desember på Netflix. Det ser ut til at strømmegiganten har store forhåpninger til den, siden de allerede har begynt å tenke på når de kan lansere oppfølgeren.

Gleder du deg til Zack Snyders Rebel Moon?