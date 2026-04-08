Zelda-filmen har funnet sin komponist
Det ser ut til at John Paesano har fått æren, noe som passer bra med tanke på at han har levert musikken til flere store filmer og videospill tidligere.
Selv om ingenting er offisielt bekreftet, ser det nå ut til at Maze Runner-komponisten John Paesano skal videreføre arven etter Koji Kondo og komponere lydsporet til neste års Zelda-film. Informasjonen kommer fra IMDb, som har blitt oppdatert med flere nye roller, hvorav Paesanos utvilsomt er den mest interessante.
I tillegg til Maze Runner-filmene har han også komponert annen filmmusikk, og han har et solid grep om videospillmusikk, etter å ha komponert lydsporene til blant annet Insomniacs Marvel's Spider-Man-serie og Detroit: Become Human, blant andre. Han er derfor svært godt egnet til å adaptere et videospillmusikkspor til det store lerretet.
Når det er sagt, vil Kondo selv være involvert i produksjonen som konsulent, så forhåpentligvis vil den så viktige Zelda-musikken høres helt riktig ut når Zelda-filmen har premiere 7. mai 2027.