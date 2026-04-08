Zelda-filmen har funnet sin komponist

Selv om ingenting er offisielt bekreftet, ser det nå ut til at Maze Runner-komponisten John Paesano skal videreføre arven etter Koji Kondo og komponere lydsporet til neste års Zelda-film. Informasjonen kommer fra IMDb, som har blitt oppdatert med flere nye roller, hvorav Paesanos utvilsomt er den mest interessante.

I tillegg til Maze Runner-filmene har han også komponert annen filmmusikk, og han har et solid grep om videospillmusikk, etter å ha komponert lydsporene til blant annet Insomniacs Marvel's Spider-Man-serie og Detroit: Become Human, blant andre. Han er derfor svært godt egnet til å adaptere et videospillmusikkspor til det store lerretet.

Når det er sagt, vil Kondo selv være involvert i produksjonen som konsulent, så forhåpentligvis vil den så viktige Zelda-musikken høres helt riktig ut når Zelda-filmen har premiere 7. mai 2027.