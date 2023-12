Zelda kan bli spillbar i fremtidige The Legend of Zelda-spill

HQ

Vi er nok ikke de eneste som på et eller annet tidspunkt forvekslet Link med Zelda som barn, noe som ikke er så rart med tanke på at spillene heter The Legend of Zelda selv om Link er hovedperson. En som innrømmer at det i hvert fall er litt rart, er seriens mangeårige produsent Eiji Aonuma.

I et intervju med IGN ble han spurt om vi noen gang vil få styre Zelda, og svarte at vi faktisk kan få spille som Zelda selv i fremtidige installasjoner i serien:

"Det er interessant når du tenker på navnet på serien, The Legend of Zelda, men Link er alltid hovedpersonen. Zelda har alltid vært involvert, og de har et forhold og sine egne regler i hvert av spillene, men det er sant at jeg tror det alltid er rom for å tenke på denne typen ting og Zeldas rolle. Og det kan være en eller annen mulighet for noe slikt i fremtiden."

Hvor interessert ville du være i en Zelda-tittel der du i det minste til en viss grad spiller som Zelda?