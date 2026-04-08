Zelda-veteran bekymret for at Link kan ødelegges ved å snakke i Zelda-filmen

HQ

Selv om han kanskje ikke er den mest kjente Nintendo-veteranen, er Takaya Imamura definitivt en av gigantene. På merittlisten hans står blant annet F-Zero og Star Fox, som han var art designer for (og dermed ansvarlig for ikoniske figurer som Captain Falcon og Fox McCloud), og Imamura spilte også en nøkkelrolle i utviklingen av The Legend of Zelda: Majora's Mask.

Han pensjonerte seg i 2021, men har fortsatt å være aktiv i spillbransjen, og så sent som i fjor ga han ut Omega 6: The Triangle Stars. Han har også fortsatt å dele sine tanker om spillverdenen, og Nintendo i særdeleshet. Nå kommenterer Imamura neste års Zelda-film, der vi får høre Link snakke for første gang, og han virker slett ikke overbevist om at dette er den rette veien å gå. Han skriver etter oversettelsen :

"Jeg er litt bekymret for at magien alle har båret i seg når det gjelder Zelda, vil forsvinne i det øyeblikket Link ytrer et ord."

Det ville utvilsomt vært vanskeligere å lage en meningsfull Zelda-film uten en talende Link, men samtidig er det lett å forstå bekymringen hans. Vil vi oppfatte Link annerledes etter at han har fått en mer definert personlighet og en stemme i Sonys filmatisering?