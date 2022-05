Zelda-inspirerte Tchia utsatt helt til 2023

HQ

Silje var langt fra den eneste som lot seg imponere da Awaceb sitt Tchia dukket opp igjen i Sony sin PlayStation Showcase forrige september, og enda flere fikk spillet på ønskelisten etter å ha sett gameplaytraileren du kan se under. Sistnevnte viste jo klart at utviklerne har høye ambisjoner for eventyrspillet med en slags blanding av The Legend of Zelda, Ico og på en måte Super Mario Odyssey. Dessverre fører slikt også ofte til litt skuffende nyheter.

Utviklerne avslører nå at de har bestemt seg for å utsette Tchia fra denne våren helt til en gang i starten av 2023 siden de ønsker å leve opp til både sine egne og våre forventninger etter den gode mottakelsen trailerene har fått. Den ekstra tiden skal brukes til å få både det visuelle og mekaniske til å være nær perfekt, noe de vel bør håpe når dette betyr spillet vil slippes rundt samme tid som oppfølgeren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild.