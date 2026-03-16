Zelenskij etterlyser et nytt system for å kontrollere Ukrainas dronesalg

Volodymyr Zelensky sier at utenlandske myndigheter og selskaper ikke bør kunne kjøpe ukrainske droner direkte fra produsenter uten statlig tilsyn. Ifølge The Guardian har den ukrainske presidenten etterlyst et nytt system for å regulere slikt salg, og advarer om at ukontrollert eksport kan påvirke landets eget forsvar.

Zelenskij sa at Kiev allerede hadde irettesatt en produsent for å ha solgt droner uten å ta hensyn til innvirkningen på Ukrainas militære behov. Interessen for ukrainsk droneteknologi har angivelig vokst i forbindelse med konfliktene i Midtøsten, der USAs allierte er på jakt etter verktøy for å motvirke iranske droneangrep.

Når det gjelder diplomati, sa Zelenskij at Ukraina venter på neste runde med fredssamtaler med Russland og USA. Ifølge den ukrainske lederen har Washington foreslått å være vertskap for et møte, men Russland har så langt nektet å sende en delegasjon.