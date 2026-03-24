Zelenskij sier Ukraina har "ugjendrivelige" bevis på russisk etterretningsstøtte til Iran

HQ

Volodymyr Zelenskij sier at Ukraina har "ugjendrivelige" bevis på at Russland gir etterretningsstøtte til Iran, og advarer mot at et slikt samarbeid eskalerer og forlenger den pågående konflikten i Midtøsten.

Ifølge Zelenskij omfatter den russiske bistanden signaletterretning og elektronisk etterretning, i tillegg til data som deles gjennom regionale partnerskap. Han beskriver aktiviteten som "destruktiv" og krever at den stanses, og hevder at den bidrar til større ustabilitet.

Den ukrainske lederen peker også på de økende økonomiske konsekvensene, og viser til at de globale markedene allerede reagerer negativt, særlig i energisektorene som er berørt av krigen.

Kiev hevder at ved å hjelpe Iran med å forbedre sine målrettede kapasiteter, forlenger Moskva effektivt konflikten og øker dens globale innvirkning.

Kreml har de siste dagene avvist lignende beskyldninger og avvist rapporter om etterretningsdeling og militært samarbeid som falske.